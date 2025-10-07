الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 7 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الاقتصاد: هناك مؤشرات واضحة على تحسّن الوضع الاقتصادي

منذ 18 دقيقة
وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا

وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وجود مؤشرات واضحة على تحسّن الوضع الاقتصادي في البلاد، معربًا عن تطلّعه إلى سنة واعدة للاقتصاد اللبناني.

وأشار بساط إلى أنّ اللقاء تناول التحضيرات لمؤتمر “بيروت 1” الاستثماري الذي سيُعقد في 18 و19 تشرين الثاني المقبل، موضحًا أنّ المؤتمر يهدف إلى تحفيز فرص الاستثمار في لبنان.

وأضاف أنّ الحدث موجّه إلى القطاع الخاص اللبناني والاغتراب والمستثمرين العرب والأجانب، ويُقام برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي يُولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المؤتمر الاقتصادي الوطني.

    المزيد من أخبار لبنان

    أزمة النفايات في لبنان
    شركة رامكو: توقف عمليات جمع النفايات في هذه المناطق
    النائب فؤاد مخزومي
    مخزومي: لن نرضى أن تكون بيروت ضحية سوء إدارة ملف النفايات
    استهداف سيارة في ديرعامص
    بالفيديو.. استهداف سيارة في ديرعامص جنوب لبنان

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    تحضروا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا التاريخ!
    مسيرة إسرائيلية
    الحقيقة الصادمة.. إليكم أخطر ما تقوم به المسيرة الإسرائيلية في لبنان!
    مقاتلون من حزب الله
    استراتيجية أميركية جديدة لاحتواء نفوذ "حزب الله"