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وزير الاقتصاد يحذر المطاعم والفنادق: كفى استغلالًا للمغتربين!

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 5 - يوليو - 2023 5:00 مساءً
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

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شدد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام على أن “المطلوب أن يشعر المغترب بالأمان والثقة عند عودته إلى الوطن”، معلنًا أنه “من الأسبوع المقبل سيكون هناك جولات رقابية لحماية المستهلك اللبناني”.

وأشار سلام خلال مؤتمر صحافي الى أنّ “المطاعم تقوم باستغلال المغتربين والأجانب خلال زيارتهم لبنان فترة فصل الصيف وذلك لأنهم يحملون أموالا طائلة من العملة الصعبة أي الدولار”، مضيفًا أن “المواطن اللبناني لا يملك الأموال الكافية للدخول إلى المطاعم بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار”.

وتوجه وزير الاقتصاد للمطاعم قائلًا: “كفى استغلالا للمغتربين والأجانب خلال موسم الصيف لأنهم “سيلعنون ساعة” زيارتهم للبنان وبالتالي يفضلون حينها عدم القدوم والتمتع بالموسم”.

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