وزير الاقتصاد يحذر: الوقت ليس في صالحنا

كتب وزير الإقتصاد أمين سلام على منصة “أكس”: “انهيار سقف المنزل في المدينة الرياضية في بيروت هو في مثابة إنذار وتذكير لبلدية بيروت بأن هناك أكثر من 10,460 مبنى في بيروت يحتاج إلى ترميم وفق المسح الذي أجرته شبكة سلامة المباني في العام 2013 ضمن برنامج GIS بالتعاون مع وزارة الداخلية. ندعو جميع البلديات لإجراء مسح ميداني شامل لتقييم حال المباني في كافة المناطق، فهو السبيل الوحيد لتجنب كوارث مستقبلية، ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المباني وسكانها، فالوقت ليس في صالحنا”.

انهيار سقف المنزل في المدينة الرياضية في بيروت هو بمثابة إنذار وتذكير لبلدية بيروت بأن هناك أكثر من 10,460 مبنى في بيروت تحتاج إلى ترميم وفق المسح الذي أجرته شبكة سلامة المباني في عام 2013 ضمن برنامج GIS بالتعاون مع وزارة الداخلية. ندعو جميع البلديات لإجراء مسح ميداني شامل… pic.twitter.com/me4LfN4EG8 — Amin Salam – أمين سلام (@Amin_G_Salam) June 30, 2024