وزير الاقتصاد يطمئن اللبنانيين.. تداعيات الدولار الجمركي ستكون ضئيلة جداً!

أشار وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، إلى أنّ “كل دول العالم تؤمن مداخيلها من الضرائب، ولا يمكننا أن نكمل على سعر صرف الـ1500، فنحن نريد تحسين الرواتب والأجور”.

وقال سلام في مؤتمر صحافي: “نحن ننتظر جواب وزير المال على كتاب الرئيس نجيب ميقاتي، وعلى الأرجح سيتم اعتماد سعر الـ20 ألفاً للدولار الجمركي”.

وأضاف: “أريد أن أطمئن أن تداعيات سعر الدولار الجمركي الجديد على أسعار السلع ستكون ضئيلة جداً”.

وأعلن سلام أنّ “المواد الغذائية التي ستخضع للدولار الجمركي هي تلك التي لها مواد رديفة موجودة في لبنان، وذلك لتحفيز القطاع الصناعي”.

وكشف أنّه “من السلع الغذائية التي ستخضع للدولار الجمركي هي الأجبان الفاخرة وأكياس الخضار المعلّبة، لكن أغلب السلع الغدائية لن تخضع للرسم الجديد”.