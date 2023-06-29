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وزير البيئة أجرى اتصالات لإجلاء الموجودين على جزيرة النخيل وإطفاء الحريق

29 - يونيو - 2023
وزير البيئة ناصر ياسين

وزير البيئة ناصر ياسين

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة ناصر ياسين البيان الآتي:

اندلع بعد ظهر اليوم حريق في البرج الخشبي الموجود في وسط محمية جزيرة النخيل في الميناء، حيث تسبب بإحراق البرج وبعض المخلفات، وعلى الإثر اجرى وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين اتصالات شملت قيادة الجيش والقوات البحرية وفاعليات المدينة ولجنة المحمية، حيث جرى وبشكل سريع اجلاء الموجودين على الجزيرة بمراكب وزوارق بحرية وكذلك إطفاء الحريق، كذلك اجرى الوزير ياسين اتصالاً هاتفياً بالمدعي العام البيئي غسان باسيل لإجراء تحقيق جنائي لكشف ملابسات الحريق، كذلك اعلن ياسين العمل سريعاً لإجراء تحقيق اداري من قبل وزارة البيئة وكذلك دراسة واقع المحمية بهدف تفعيلها وتفادي أي أخطاء أخرى خلال موسم الصيف وأبرزها تأمين حراس للمحمية، والتأكد من وجود معدات أولية لإطفاء الحرائق على المحمية، والتي وزعت منذ فترة، والتعاون مع الجيش لمواكبة الموسم الصيفي، وضمان حماية التنوع البيولوجي في الجزيرة”.

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