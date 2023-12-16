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وزير البيئة أطلق أول درب جيولوجي في لبنان

منذ ساعة واحدة
وزير البيئة ناصر ياسين

وزير البيئة ناصر ياسين

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أطلق وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين اليوم أوّل درب جيولوجي في لبنان في محمية أرز جاج الطبيعية في جبيل، ضمن مشروع “الحدّ من تدهور الأراضي” المشترك بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح الوزير ياسين أنّ “الدرب الجديد الذي سيضيئ على الثروة الطبيعية والجيولوجية المميزة في محمية أرز جاج هو ثمرة تعاون مع جمعية درب الجبل اللبناني ولجنة إدارة المحمية وشركاء آخرين، وبدعم علمي من دائرة علوم الأرض في الجامعة الأميركية في بيروت”.

وأضاف: “اليوم هو خطوة في تعميق عملنا في تنظيم وإدارة المحميات الطبيعية في لبنان، وبداية الدرب لتحقيق بارك جيولوجي سيكون الأول في لبنان”.

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