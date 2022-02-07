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وزير البيئة: التضخّم وصل إلى الـ1000%

منذ 7 ساعات
وزير البيئة ناصر ياسين

وزير البيئة ناصر ياسين

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أكّد وزير البيئة ناصر ياسين، أنّ “الموازنة العامة مفتوحة للنقاش في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا، والجوّ إيجابيّ”.

وشدّد، في حديث إذاعي، على أنّ “الجميع على قناعة بوضع موازنة لا تزيد الأعباء على المواطنين، وضرورة إعادة تسيير المرافق العامّة في ظلّ التضخم الكبير الحاصل بانهيار قيمة العملة”، لافتًا إلى أنّ “التضخّمّ وصل إلى 1000%، ومن هنا استثنينا المواد الغذائية من الدولار الجمركي”.

وركّز ياسين على أنّ “قطاع النفايات يعاني من الأزمة الماليّة، وأنّ مفاوضات تجري حاليًّا مع وزارة المالية ومصرف لبنان لصرف مستحقّات المتعهدّين، الّذين عادوا واستأنفوا أعمال رفع النّفايات”، مشيرًا إلى “بند في الموازنة لإعادة تشغيل 17 معملًا للنّفايات في المناطق كانت مقفلة أو متعثّرة”.

وأكد “أنّنا نسير خطوةً بخطوة للانتقال إلى إدارة متكاملة للنفايات الصّلبة، أساسها الفرز من المصدر”.

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