الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
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وزير البيئة: تغيرات إيجابية في معالجة النفايات الطبية والصحية

منذ ساعة واحدة
وزير البيئة ناصر ياسين

وزير البيئة ناصر ياسين

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أطلق وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، مشروع “تدوير” الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي سينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع الوزارة.

وتحدث ياسين فقال: “سنعمل عبر هذا المشروع خلال العامين المقبلين على وضع أسس لإدارة جيدة وتنظيم أفضل لمعالجة أنواع مختلفة من النفايات والمخلفات غير المنزلية كالنفايات الإلكترونية ومخلفات الورق والكرتون ونفايات المسالخ والنفايات الطبية”.

ولفت إلى “أن اجتماعا عقد اليوم مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض وتمّت خلاله مناقشة واقع إدارة النفايات الطبية ونفايات النظام الصحي المقدرة بحوالى 7000 طن سنويا من النفايات الطبية المعدية، وكذلك الطبية السامة والأدوية المنتهية الصلاحية، والتي تشوب معالجتها الكثير من المشاكل وتفاقمت مع الأزمة المالية التي تعصف بالنظام الصحي”.

أضاف: “لقد عرض فريق العمل واقع القطاع، وناقشنا الحلول العلمية، التي ستتضمن وضع معايير جديدة للمعالجة وطرق جدية للمراقبة والتدقيق من قبل وزارتي البيئة والصحة، بالتعاون مع المستشفيات والبلديات والمؤسسات والجمعيات العاملة في هذا القطاع”.

وأشار إلى “أن الأشهر المقبلة ستحمل تغيرات إيجابية في تنظيم معالجة النفايات الطبية والصحية”.

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