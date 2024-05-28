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وزير البيئة: عودة الجنوبيين إلى قراهم مرتبطة بوقف الحرب

منذ 28 دقيقة
وزير البيئة ناصر ياسين

وزير البيئة ناصر ياسين

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شدد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين على “ضرورة تحفيز العمل الديبلوماسي مع المجتمع الدولي ومع الدول العربية الشقيقة لإعادة ترتيب عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم”.

واعتبر في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “التلويح بفتح الحدود البحرية أمام النازحين تعبير شعبوي لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة”، مشيرا إلى “وجوب استمرار التنسيق مع الجانب السوري عن طريق المديرية العامة للأمن العام”.

وفي ما يتعلق بالنازحين الجنوبيين، أكد أن “الحكومة وضعت آلية لدعم أهالي الجنوب وتعمل مع منظمات الأمم المتحدة والإدارات كافة على وضع مساعدات إضافية عبر الآليات الموجودة في وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة، ولكن الأساس يبقى وقف الحرب على الجبهة من أجل تأمين عودتهم الآمنة”.

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