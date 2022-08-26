وزير البيئة: لإنزال أشدّ العقوبات بحق من يثبت تورطه في افتعال الحرائق

شدّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين على ضرورة تكثيف عمليات الوقاية والرّصد لمواجهة خطر الحرائق، مشدداً على خطوة محاسبة أي شخص يتبين ضلوعه في افتعال أي حريق.

وفي جولة تفقدية للحريق الذي اندلع في منطقة خربة بسري – الشوف، أعلن ياسين أنّه تواصل مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي لإجراء تحقيقٍ شامل في أسباب الحريق، داعياً إلى إنزال أشدّ العقوبات بحقّ من يُظهره التحقيق مُساهماً باندلاع النيران.

وكانت فرق الإطفاء في الدفاع المدني، بمؤازرة من طوافات الجيش، قد تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي شبّ بين خربة بسري ومزرعة الضهر.

الحريق الذي أتى على مساحات واسعة من أشجار الصنوبر، اندلع بمحاذاة الطريق المُعبّدة في خربة بسري، قبل أن تتسبب سرعة الرياح بتمدده إلى أحراج بكيفا ومزرعة الضهر.

وقد واجهت فرق الإطفاء صعوبة في السيطرة على الحريق أمس، بسبب وعورة المنطقة وكثافة الغطاء الحرجي. وفي بعض المناطق، أدى الحريق إلى انفجار قذائف وألغام من مخلفات الحرب.