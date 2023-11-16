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وزير البيئة: نحن في حالة حرب ويجب حماية المؤسسة العسكرية

منذ 37 دقيقة
ناصر ياسين

ناصر ياسين

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أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، في حديث لقناة “الجديد”، أننا “في حالة حرب، وفي حالات الحرب يجب حماية المؤسسة العسكرية”.

وفي وقت سابق، أوضح وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، عقب إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، أنّ “موضوع قيادة الجيش موضوع حيوي ومهم والمهل باتت أضيق لضرورة بت هذا الأمر، ولكنه يحتاج الى مزيد من التشاور لكي لا يأتي هذا القرار تحديًا”.

وأعلن أنّ “التوجه هو أن يكون للجيش قائدًا والحكومة تتوجه نحو تفادي الفراغ في قيادة الجيش، ومن له أساس دستوري بين مجلسي النواب أو الوزراء سيقوم بملئ الفراغ”.

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