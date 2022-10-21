وزير البيئة: نعمل على استحداث مراكز للتشجيع على الفرز من المصدر

قام وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال “ناصر ياسين” بجولة على متن باخرة Plastic Odessy المختصة بإعادة تدوير البلاستيك، التي حطت رحالها في zaytouna Bay، وأعلن أن “الوزارة تعمل على استحداث مراكز في كافة المناطق لتشجيع الناس على الفرز من المصدر”.

وأعلنت جمعية “إنسان للبيئة والتنمية” HEAD في بيان، انها شاركت في الجولة وانه سيكون لها مشاركة شبابية خلال الأيام التدريبية العشرة التي ستنفذها الباخرة. واطلعت على أحدث الابتكارات والمعدات الموجودة على متن الباخرة لاعادة التدوير، بالاضافة الى أحدث ما تم تصنيعه من فرز مادة البلاستيك، حيث كان لافتًا استخدامه على متن الباخرة كطاولة الإجتماع والقرميد المعاد تصنيعه من مادة البلاستيك وأشياء أخرى”.

وكانت رئيسة الجمعية المهندسة “ماري تريز سيف” أشارت الى ” صعوبة إلغاء مادة البلاستيك نهائيا من حياتنا اليومية، إلا أن العمل على التخفيف من المصدر هو الأساس، بغية التخفيف من حدة التلوث البيئي، لذلك علينا العمل على اصدار قانون يحظر استعمال الاكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الاحادي التي تقل سماكتها عن 35 ميكرون”.

هذا ولفت بيان الجمعية الى أن الهدف من الرحلة الاستكشافية للسفينة هو تبادل الخبرات مع رواد إعادة تدوير البلاستيك لتطوير حلول مستدامة ضد التلوث، وفهم كيف يمكن أن يكون العالم خاليًا من البلاستيك”.