الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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وزير البيئة واكب عملية إخماد حريق محمية أرز تنورين

منذ 3 دقائق
ناصر ياسين

ناصر ياسين

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واكب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الجهود الرامية إلى إخماد الحريق في محمية أرز تنورين الطبيعية، وتواصل في الساعات الماضية مع لجنة المحمية والمديرية العامة للدفاع المدني وقيادة الجيش للعمل على إطفاء الحريق وتبريد الموقع، مؤكداً أهمية الحفاظ على محمياتنا الطبيعية التي تشكّل ثروة وطنية للبنان ومقصداً للسياحة البيئية والريفية.

وأعاد التذكير بتنبيه وزارة البيئة قبل أيام من خطر الحرائق في هذه الايام التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة وارتفاعاً في مؤشر خطر اندلاع الحرائق حسب نظام Firelab التابع لجامعة البلمند ونظام الرصد التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية.

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