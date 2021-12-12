وزير البيئة يتحدث عن الموضوع الأخطر

قام وزير البيئة ناصر ياسين بجولة بقاعية على محطة تكرير المياه المبتذلة في ايعات، والقرية الزراعية على طريق بوداي – غربي بعلبك.

وأكد ياسين في ختام جولته أن “موضوع تلوث المياه عموماً في لبنان هو الموضوع الأخطر بسبب تراكم سوء الادارة”، مشيرا الى ان “هناك ما يضر بالصحة منها ٤٠ نهرا ملوثا وعدد من محطات التكرير والمصانع تسبب التلوث، وما نقوم به هو التعاون مع وزارة الطاقة ومصلحة مياه الليطاني من أجل رفع التلوث بعد تعثر بعض محطات التكرير التي لا تعمل بالشكل اللازم”.

وأضاف ياسين: “نحاول العمل مع الهيئات المانحة والبلديات بما يتعلق بعمل محطات وسوء الادارة والعمل على صيانتها ومنها محطة ايعات، وهذا يحتاج إلى تغيير هذه المحطات والمنشآت بشكل تدريجي، وهناك كلفة تتعلق بتأمين المحروقات وفي ما يتعلق بالإدارة والصيانة، هناك تعديل للكلفة برسوم معينة ومن اجل ذلك من المفروض العمل ضمن فترة انتقالية لدعم المحطات”.

وردا على سؤال حول موعد عقد جلسة لمجلس الوزراء، قال وزير البيئة: “هناك نقاش دائم حول أهمية العودة لطاولة مجلس الوزراء من أجل العودة للاجتماعات والمجلس هو المكان الحقيقي لإدارة البلد وتجاوز المرحلة الصعبة، ونتابع ما يحصل وإن شاء الله تكون الأمور بمكانها الصحيح”.

وعن استقالة الوزير جورج قرداحي، قال ياسين: “كانت واحدة من الخطوات لفتح النقاش مع دول الخليج، والمفروض أن تعيد بناء الثقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج”.