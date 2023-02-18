وزير البيئة يطلق حملة "المليون شجرة"

أطلق وزير البيئة ناصر ياسين حملة “المليون شجرة” من حرج بيروت بحضور ممثلة وزير الزراعة هالة العبدالله ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس وحدة ادارة مخاطر الكوارث زاهي شاهين ورئيسة جمعية التحريج في لبنان مايا نعمة ومديرة جمعية الثروة الحرجية والتنمية سوسن بو فخر الدين ومديري المحميات الطبيعية وحشد من الجمعيات اللبنانية التي تعنى بالتحريج والجهات الممولة التي تدعم اعادة التحريج في لبنان.

تمتد الحملة من شباط 2023 الى اول آذار 2024 وتهدف الى تشجيع كافة اللبنانيين على زرع الاشجار الحرجية والمثمرة في كافة المناطق اللبنانية للتخفيف من أثر التغير المناخي والمشاركة الفعالة في التزامات لبنان في اتفاقية باريس للتغير المناخي.

تساهم الاشجار بشكل اساسي بتخفيف نسبة ثاني اوكسيد الكربون في الهواء وبالتالي تلعب دوراً اساسياً في تخفيف الانحباس الحراري وتداعيات التغير المناخي التي بتنا نشهدها بشكل اكبر في السنوات الاخيرة من فيضانات وحرائق غابات وخطر التصحر. لذلك دعا الوزير ياسين اللبنانيين كافة الى تكثيف الجهود في زرع الاشجار في الاراضي المهملة والحدائق والمشاعات.

وتجدر الاشارة الى ان لبنان ملتزم زراعة 20 مليون شجرة قبل سنة 2030 في اتفاقية باريس وقد تم حتى اليوم تحريج ما يوازي 4 ملايين شجرة من قبل الجمعيات كجمعية التحريج في لبنان وجمعية حماية الثروة الحرجية والتنمية وجذور لبنان وجمعية الدراسات وشيلد وادارات المحميات الطبيعية وغيرها من الجهات الفاعلة.

وتخلل الحفل اليوم اطلاق تطبيق الكتروني يسمح لكل لبناني(ة) بتسجيل مساهتمه (ها) في زرع الاشجار بحيث يمكن لكل انسان تصوير اي شجرة يزرعها مع تحديد موقعها وتاريخ الزرع ليساهم الكل معا بالوصول الى الهدف المشترك بزرع مليون شجرة قبل آذار 2024.

وفي كلمته نوّه محافظ بيروت بالجهود المبذولة وشجّع سكان المدينة على زيادة المساحات الخضراء وزرع النباتات حيث امكن للمساهمة بتخفيف التلوث وزيادة المساحات الخضراء في بيروت.