الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير البيئة يعلن عن 4 خطوات لمعالجة آثار انهيار إهراءات مرفأ بيروت

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2022 8:33 مساءً
لحظة انهيار الجزء الشمالي من إهراءات القمح في مرفأ بيروت

لحظة انهيار الجزء الشمالي من إهراءات القمح في مرفأ بيروت

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين أنه تم الاتفاق على 4 خطوات لمعالجة الردميات والحبوب وإخماد الحريق في مرفأ بيروت والتي سييدأ تنفيذها اعتبارا من الليلة، وذلك خلال اجتماع ضمّ ممثلين عن الجيش ووزارات الداخلية والصحة والبيئة وفوج الاطفاء وبلدية بيروت وعدد من الشركاء والمنظمات الدولية للبحث في كيفية معالجة الركام والردميات التي انهارت في الجزء الشمالي من الاهراءات في المرفأ وإخماد الحريق ومعالجة الحبوب الموجودة.

وأعلن ياسين التالي:

“-أولاً، تم وضع، اعتباراً من اليوم، مبادىء السلامة العامة التي يجب اتباعها في التعاطي مع منطقة الردميات من قبل كل العاملين في الموقع لجهة عدم تعرّضهم لأي مخاطر لا من ناحية الحرارة ولا الفطريات ولا حتى سقوط بعض الاجزاء من التي انهارت على الارض.

-ثانياً: ستبدأ عملية تبريد من قبل فوج إطفاء بيروت وسيضع الخطة الكاملة لعملية التبريد على ان تستمر على مدى 4 أو 5 ايام على الاقل ومن ضمنها تجهيز الادوات لسحب المياه من البحر ومدافع المياه.

-ثالثاً: العمل على رفع كل الركام والردميات الموجودة وبدأ العمل على خطوات عملية بالتعاون مع UN Habitat وغيرها من المنظمات بإشراف وزارة الاشغال العامة والنقل لرفع الاجزاء الكبيرة إلى مكان بعيد عن الاهراءات لمعالجتها بطريقة بيئية وتكسيرها.

-رابعاً: عندما يتم ازالة الردميات تبدأ معالجة الحبوب بطريقة آمنة من خلال رشّها بمواد ضد الفطريات ومن ثم معالجتها بطريقة بيئية وسليمة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    سيارة تابعة للدفاع المدني اللبناني
    إنقاذ شاب من الغرق مقابل شاطئ ‎القاسمية - صور
    قطاع الدواجن في لبنان يعاني بسبب الانهيار الاقتصادي الحاصل
    نقابة الدواجن تحذر من استيراد هذا النوع من الدجاج!
    اللواء عماد عثمان
    رسالة مفتوحة إلى اللواء عثمان تتعلق بأوضاع العسكريين المتقاعدين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اليسا وزياد برجي
    شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا
    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
    قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال