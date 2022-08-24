وزير البيئة يعلن عن 4 خطوات لمعالجة آثار انهيار إهراءات مرفأ بيروت

أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين أنه تم الاتفاق على 4 خطوات لمعالجة الردميات والحبوب وإخماد الحريق في مرفأ بيروت والتي سييدأ تنفيذها اعتبارا من الليلة، وذلك خلال اجتماع ضمّ ممثلين عن الجيش ووزارات الداخلية والصحة والبيئة وفوج الاطفاء وبلدية بيروت وعدد من الشركاء والمنظمات الدولية للبحث في كيفية معالجة الركام والردميات التي انهارت في الجزء الشمالي من الاهراءات في المرفأ وإخماد الحريق ومعالجة الحبوب الموجودة.

وأعلن ياسين التالي:

“-أولاً، تم وضع، اعتباراً من اليوم، مبادىء السلامة العامة التي يجب اتباعها في التعاطي مع منطقة الردميات من قبل كل العاملين في الموقع لجهة عدم تعرّضهم لأي مخاطر لا من ناحية الحرارة ولا الفطريات ولا حتى سقوط بعض الاجزاء من التي انهارت على الارض.

-ثانياً: ستبدأ عملية تبريد من قبل فوج إطفاء بيروت وسيضع الخطة الكاملة لعملية التبريد على ان تستمر على مدى 4 أو 5 ايام على الاقل ومن ضمنها تجهيز الادوات لسحب المياه من البحر ومدافع المياه.

-ثالثاً: العمل على رفع كل الركام والردميات الموجودة وبدأ العمل على خطوات عملية بالتعاون مع UN Habitat وغيرها من المنظمات بإشراف وزارة الاشغال العامة والنقل لرفع الاجزاء الكبيرة إلى مكان بعيد عن الاهراءات لمعالجتها بطريقة بيئية وتكسيرها.

-رابعاً: عندما يتم ازالة الردميات تبدأ معالجة الحبوب بطريقة آمنة من خلال رشّها بمواد ضد الفطريات ومن ثم معالجتها بطريقة بيئية وسليمة”.