وزير البيئة يكشف عن إنجازٍ هام وجديد في القرعون

أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال، ناصر ياسين، (السبت 22-6-2024)، في منشور عبر حسابه على “اكس”، عن “انجاز المرحلة الأولى من مشروع محطة تسبيخ النفايات العضوية في بلدة القرعون في البقاع الغربي بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال مشروع “دوّر” حيث سيتم إدارة وتشغيل المحطة عند نهاية الأعمال في خريف 2024 من قبل بلدية القرعون”.

وأوضح، ان “وهذه المحطة النموذجية تندرج ضمن توجهات الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي وضعتها وزارة البيئة والتي تهدف الى تمكين البلديات والمجتمع المحلي من إدارة النفايات الصلبة في مناطقهم ووضع الأسس العملية للاقتصاد الدائري عبر تحويل النفايات العضوية إلى سباخ عضوي يستخدم في الزراعة”.

وأضاف، “وتشمل الخطة على المستوى المحلي تعزيز فرز النفايات، الجمع الانتقائي، التوعية وتغيير السلوك الاجتماعي بتعاون بين الوزارة، البلدية، المنظمات الدولية والهيئات الاهلية”.

انجاز المرحلة الأولى من مشروع محطة تسبيخ النفايات العضوية في بلدة القرعون في البقاع الغربي بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال مشروع “دوّر” حيث سيتم إدارة وتشغيل المحطة عند نهاية الأعمال في خريف ٢٠٢٤ من قبل بلدية القرعون.