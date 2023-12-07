وزير البيئة يواصل لقاءاته خلال مشاركته في مؤتمر المُناخ

شارك وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين مع أعضاء من الوفد اللبناني في الجلسة الختامية للأسبوع الأول من مؤتمر المناخ، حيث باشرت الدول الأعضاء رفع اقتراحاتها لرئاسة المؤتمر.

وعقد وزير البيئة اجتماعاً مثمراً مع المديرة الإقليمية في البنك الدولي مسكي برهان في دبي، وناقش معها التعاون القائم بين وزارة البيئة والبنك الدولي في عدة مشاريع سيتم اطلاقها قريباً حول إدارة النفايات الصلبة ومكافحة حرائق الغابات، والاتفاق على إطلاق التقرير الاول حول “التغير المناخي والتنمية في لبنان” في أوائل العام المقبل.

كذلك، التقى وزير البيئة رئيس مشروع “العمل من أجل المناخ في جنوب المتوسط” نجيب أمين وهو مشروع مموّل من الاتحاد الاوروبي، وجرى الاتفاق على تعزيز التعاون لمساعدة 46 بلدية في لبنان على وضع خطط ومشاريع للتكيف مع التغير المناخي وضمها لـ”ميثاق رؤساء مدن البحر المتوسط”.