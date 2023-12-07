الخميس 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير البيئة يواصل لقاءاته خلال مشاركته في مؤتمر المُناخ

منذ 42 دقيقة
وزير البيئة ناصر ياسين في مؤتمر المناخ

وزير البيئة ناصر ياسين في مؤتمر المناخ

A A A
طباعة المقال

شارك وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين مع أعضاء من الوفد اللبناني في الجلسة الختامية للأسبوع الأول من مؤتمر المناخ، حيث باشرت الدول الأعضاء رفع اقتراحاتها لرئاسة المؤتمر.

وعقد وزير البيئة اجتماعاً مثمراً مع المديرة الإقليمية في البنك الدولي مسكي برهان في دبي، وناقش معها التعاون القائم بين وزارة البيئة والبنك الدولي في عدة مشاريع سيتم اطلاقها قريباً حول إدارة النفايات الصلبة ومكافحة حرائق الغابات، والاتفاق على إطلاق التقرير الاول حول “التغير المناخي والتنمية في لبنان” في أوائل العام المقبل.

كذلك، التقى وزير البيئة رئيس مشروع “العمل من أجل المناخ في جنوب المتوسط” نجيب أمين وهو مشروع مموّل من الاتحاد الاوروبي، وجرى الاتفاق على تعزيز التعاون لمساعدة 46 بلدية في لبنان على وضع خطط ومشاريع للتكيف مع التغير المناخي وضمها لـ”ميثاق رؤساء مدن البحر المتوسط”.

    المزيد من أخبار لبنان

    صراف
    بيان توضيحي من نقابة الصرافين.. هذا ما جاء فيه!
    ماسنجر
    يوهم الناس أنه يؤمّن لهم فرص عمل في ألمانيا عبر "ماسنجر".. إليكم القصة!
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
    ميقاتي: استهداف الصحافيين يهدف إلى إسكات كل صوت "يفضح العدو"

    الأكثر قراءة

    جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
    تصريحات هامة للخارجية الأمريكية حول القرار 1701 ونشاط حزب الله
    رهينة إسرائيلية أفرجت عنها حركة حماس
    غزة تحت النار
    آخر الصرعات الإسرائيلية.. حماس خدرت الرهائن حتى يبدو سعداء!
    الحدود الجنوبية
    "اتصالات رفيعة المستوى".. ماذا حمل مدير مخابرات دولة أجنبية إلى لبنان؟