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وزير التربية: أتطلع لنتائج إيجابية في ملف بدلات النقل وتحديد ساعات التعاقد

منذ ساعة واحدة
وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

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كشف وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أن الاجتماع مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل كان مثمرا لجهة بحث نوعين من القضايا المتصلة بالمواضيع العالقة مع البنك الدولي والمبالغ العالقة بين وزارة التربية ووزارة المالية والتي تحتاج الى موافقة البنك الدولي.

وقال الحلبي: “قد توصلنا في هذا السياق الى حلحلة قضايا كثيرة وتبقى قضية واحدة عالقة تستوجب اجراءات قانونية معينة اتفقنا ان نتابعها مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري”.

وكشف أن في الشق الآخر المتعلق ببدلات النقل وتحديد ساعات التعاقد للمتقاعدين واعتمادات الامتحانات الرسمية أبدت “المالية” كل التعاون، قائلاً: “اتطلع لنتائج إيجابية ستعلن لاحقاً وهناك قرارات مشتركة”.

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