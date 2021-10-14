وزير التربية: إقفال المدارس والمهنيات والجامعات غداً

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أنه استنادا إلى المذكرة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء القاضية بالإقفال العام غداً الجمعة الواقع فيه 15 تشرين الأول الحالي حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة الأحداث التي وقعت اليوم، تقفل كافة المدارس والمهنيات والمعاهد والجامعات الرسمية والخاصة يوم غد الجمعة.

يذكر أنه أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم غد الجمعة الواقع فيه 15/10/2021 يوم إقفال عام حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيحة أحداث اليوم، بحيث تُقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة.