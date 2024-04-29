وزير التربية: سيكون للوزارة موقف يحسم كل ما يتعلق بالامتحانات الرسمية

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي جلسة برئاسة النائب حسن مراد، وحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي والنواب الأعضاء والمدير العام للتربية عماد الأشقر.

مراد

وقال مراد بعد الجلسة: “عقدت لجنة التربية جلستها اليوم، وجرى الاطلاع على سير الامتحانات الرسمية والاليات المعتمدة وما يتم تداوله في وسائل الاعلام”.

اضاف: “بعد المناقشات التربوية المعمقة والاستماع الى كل الملاحظات والأفكار، دعت اللجنة بالإجماع الى اخراج النقاشات الدائرة في الاعلام حول مقاربة الامتحانات الرسمية من الاطار السياسي الضيق وتأثيراته السلبية على التربية والمحافظة على طابعها التربوي الذي يهم كل طلبة لبنان التربويين وليس فقط منطقة محددة بالذات. وان الواقع التربوي لهذا العام هو استثنائي بسبب العدوان الصهيوني الاثم على الجنوب والبقاع الغربي وبعلبك ومناطق أخرى وانعكاساته الاجتماعية والنفسية والصحية على الأستاذ والطالب”.

وتابع: “خلصت اللجنة الى توصيات نضعها بتصرف وزير التربية، وهو صاحب القرار النهائي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالامتحانات:

إجراء امتحانات موحدة على كل الأراضي اللبنانية انطلاقا من مبدأ المساواة بين اللبنانيين المنصوص عنها في مقدمة الدستور

مراعاة الوضع الامني والعسكري الخطر في الجنوب وانعكاساته النفسية والاجتماعية على افراد الطلبة في الجنوب والبقاع، والاخذ بالاعتبار المدارس والثانويات والمعاهد المتعلقة بقرار من وزير التربية على خطوط المواجهة والتي اعتمدت التعليم عن بعد المتعثر في الظروف الصعبة

اعتماد المواد الاختيارية او العودة تدريجيا عنها بما يحافظ على مستوى الشهادة والتربية في لبنان ويراعي الظرف الاستثنائي للواقع التربوي منذ العام 2019

إلغاء الامتحانات الموحدة للصف التاسع لصعوبة تنفيذها لوجستيا”.

الحلبي

بدوره، قال وزير التربية: “عرضت الوزارة بعض الأفكار وتمت مناقشتها، واستمعنا الى الآراء والتوصيات التي صدرت عن اللجنة، وأعد بأننا سنأخذ كل هذه المداولات والتوصيات بالاعتبار وسنستكمل جولة المشاورات مع جميع اركان العائلة التربوية وسيكون لوزارة التربية موقف يحسم كل ما يتعلق بالامتحانات الرسمية”.

ودعا الى “الخروج من هذا النقاش في الاعلام والسياسة”.