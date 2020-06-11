وزير التربية طمأن متعاقدي المهني إلى متابعة مطالبهم

وزير التربية طمأن متعاقدي المهني إلى متابعة مطالبهم
وزير التربية طمأن متعاقدي المهني إلى متابعة مطالبهم

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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب مع لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني برئاسة وليد نمير، واطلع منهم على المطالب التي اعتصموا من اجلها أمام الوزارة ، وابرزها “العمل من أجل التثبيت ، واحتساب العقد كاملا نظرا للظروف الإستثنائية ، والسماح لأساتذة المواد التطبيقية بالتعليم ايضا عن بعد”، مذكرين بأن “أجورهم لم تعد تعادل شيئا” ، وطالبوا ب”الإسراع بدفع المستحقات”.

واكد لهم الوزير المجذوب أنه “بات يعرف مطالبهم وهواجسهم منذ لقائه الأول معهم ، وأنه سوف يبذل كل عناية من أجل تسريع قبض بدلات التعاقد بالتعاون مع وزارة المالية”، مشيرا إلى “أننا نعمل في ظروف مالية بالغة الصعوبة”. وذكر باهتمامه ورعايته للتعليم المهني والتقني، و”ضرورة أن يطمئن المعلم إلى مستقبله لكي يكون عطاؤه كاملا”.

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