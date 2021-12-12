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وزير التربية: غداً يوم تدريس عادي

12 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 12 - ديسمبر - 2021 11:03 مساءً
الوزير عباس الحلبي

الوزير عباس الحلبي

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي ، أن يوم غد الإثنين هو يوم تدريس عادي في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية.

وأشار الحلبي إلى أن هذا حفاظا على مصلحة التلامذة بالدرجة الأولى، وصونا للمصلحة العامة، وحفاظا على أيام التدريس المحددة لإنجاز المناهج والبرامج الدراسية المقررة، وحفاظا على دوام الأساتذة وساعات المتعاقدين .

وفي سياق آخر, تم تأجيل الزيارة التفقدية التي كان مقرّراً أن “يقوم بها وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، مع مدير برنامج الغذاء العالمي عبدالله الوردات إلى كل من متوسطة جل الديب المختلطة الرسمية, ومدرسة الأوروغواي الرسمية تحويطة النهر قرب جسر الواطي، بسبب إضراب المعلمين, وسوف يصار إلى تحديد موعد يعلن عنه في وقت لاحق”.

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