وزير التربية لصوت الناس: لا يسمح بطرد أي ولد عجز اهله عن دفع المبلغ المفروض بالدولار

شدد وزير التربية عبّاس الحلبي على ضرورة ان تكون اقساط المدارس الخاصة بالليرة وعلى العمل على حلّ مسألة المتأخرات لبدء العام الدراسي في المدارس الرسمية.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “القانون 515 اتاح لوزارة التربية عدّة اجراءات والمبدأ الاساسي ان موازنة المدارس الخاصة توضع بالليرة وبالتالي لا يجوز الا ان يكون القسط بالليرة اللبنانية وموقف الوزارة واضح الموازنة بالليرة والاقساط بالليرة”.

وتابع: “لجان الاهل عليها ان تنشط في المدارس وتفتح حوارا مع الدارس والادارات لديها متوجّبات تدفعها في الدولار بمقابل متوجبات بالليرة ونقابة المعلمين لها مصلحة في تقاضي المدارس في الدولار لأنها موعودة ان تعطي المدارس قسما للاساتذة بالدولار.. والاهالي ليس لهم مصلحة في ذلك وعلى الجميع الحوار”.

واشار الى ان “كل المساعدات التي تأتي للمدارس يجب ان تدخل في موازنات المدارس”.

وشدد على انه “على لجان الاهل ان تراجع الادارات في المدارس بخصوص الدفع بالدولار والامر بيدهم “.

وجزم وزير التربية: “لا يسمح بطرد اي ولد ان عجز اهله عن دفع المبلغ المفروض بالدولار”، سائلا: “ابناء القطاع العام من اين سيأتون بالدولار؟ هذه الفئة ممنوع استيفاء الدولار منها”.

وقال: “اتحادات الاهالي تشكك بموازنات المدارس وتعتبر انها تخبّئ واردات ولذلك يجب ان تدخل كلّ المساعدات في موازنات المدارس وانا كوزير يمكنني ان ارفض الموازنات ان لم تتضمن المساعدات”.

وتابع: “ما اقوله للمدارس الخاصة “مش وقت تربح وقت تصمد” .

واعتبر انه “يجب ان نتعاون للوصول الى حلول تخوّل الاساتذة الذهاب الى عملهم وتريح الاهل وتسمح للمدارس بالاستمرار”.

وأردف: “في العام الماضي طلبت للمدارس الخاصة مساعدات من الجهات المانحة واليوم هذه الجهات تقوم ببعد البرامج لدعم المدارس الخاصة “.

وقال: “خاطبت وزارة المالية اكثر من مرّة من اجل المدارس شبه المجانية ولا تجاوب وهناك ازمة كبرى وكارثة على هذا المستوى”.

وفي موضوع المدرسة الرسمية، قال: “خيارنا واضح على السنة الدراسية الرسمية ان تبدأ ونسعى لدفع المتأخّرات للاساتذة والمتقاعدين”.

واردف: “اناشد وزارة المالية وميقاتي دفع المتأخرات قبل ايلول لاحداث انفراج في جو معلّمي القطاع العام “.

وشدد على وجوب درس “قيمة اجر الساعة للاساتذة المتعاقدين ونقرّر معهم قيمة اجر ساعة مناسب وضمن امكانية الدولة “.

وتعليقا على المشاكل التي واجهت الاساتذة في سحب المساعدة والحوافز، قال: “لن اذهب بعد اليوم للدفع عبر النظام المصرفي وسنلجأ للدفع عبر OMT للاساتذة قيمة المساعدة او الحوافز بالدولار بدلا من ان يتلقوها على سعر صيرفة مع سقوف المصارف وما الى ذلك”.

وعن طلب مساعدات من قطر، اشار الى ان “لا جواب من قطر بعد على طلب المساعدة وقيل لي ان الجواب قد يأتي خلال ايام ونحن ننتظر ونتمنى ان يأتينا شيء ايجابي “.

وقال: “واقع الادارة لا نحسد عليه ونعمل في ظرف مستحيل عمليا لا فقط صعب”.

واعتبر ان “المستعان بهم يجب تصحيح وضعهم فإن كانت الدولة تريدهم فلتصحح اوضاعهم “.

واكد ان ” اشتراط دمج الطلاب السوريين “خبريّة”، قائلا: “لم يفاتحنا احد ولم يتحدث معنا بذلك احد ولا نحن في وارد ان نقبل في مثل هذا الامر واؤكد ان قبل الضهر للبنانيين وللذين والدتهم لبنانية او مكتومي القيد وبعد الضهر لغير اللبنانيين “.

وكشف ان هناك اجتماعا للمانحين سيحصل في 6 ايلول لعرض اوضاع الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي والتعليم المهني وهناك قمّة في نيويورك للتربية وهناك مؤسسات دولية وعدتنا بالمساعدة وسنسعى لانقاذ التعليم الرسمي.