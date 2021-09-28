وزير التربية: مطالب الأساتذة محقة وأسعى على موضوع التعليم الحضوري

أشار ​وزير التربية​ والتعليم العالي ​عباس الحلبي​، إلى “أننا لا نستطيع للسنة الثالثة على التوالي إبقاء التلامذة في بيوتهم”، مؤكداً أنه “من الضروي توخي الحذر والإلتزام بالإجراءات الوقائية، ويجب تلقيح أكبر عدد ممكن منهم”.

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنه “لدينا العديد من المشاكل، ومنها تأمين موضوع ​المحروقات​ للأساتذة وللباصات، لكي يكون إنتقال التلامذة والمعلمين مؤمناً، كذلك هناك مشكلة ​الكهرباء​، وتأمين ​المازوت​ للمولدات، ومشاكل مادية، ومتأخرات ومستحقات لم يتم دفعها”.

وأوضح الحلبي، “أنني إتصلت بالجهات المانحة، وقد إلتقيت بعدد منها كمنظمة “​اليونيسف​” و”​الأونيسكو​”، وكان لدي لقاء مع رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، وعرضت عليه بعض القضايا والحلول لموضوع التربية”.

وأكد أن “مطالب الأساتذة محقة، وهم أصحاب مسؤولية”، مشدداً على “أنني أسعى على موضوع التعليم الحضوري”.