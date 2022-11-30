وزير التربية: مكانة "الجامعة اللبنانية" تستحق أكثر مما تعطى!

جال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، في كلية العلوم في مجمع الرئيس رفيق الحريري في الحدث في الجامعة اللبنانية، وأشار الحلبي إلى أنه “بقدر ما فرحت اليوم برؤية الطلاب والطالبات على مقاعد الدراسة في قاعات الجامعة اللبنانية في الحدت، فرحت لانني شعرت بحيويتهم وغبطتهم وتاملهم، لكنني حزنت عندما جلت في بعض اقسام وأبنية هذه الجامعة وبصورة خاصة بيت الطلبة او مساكن الطلاب والحال الذي آلت اليه بعد هذا الاهمال لأعوام عدة”.

وأضاف: “اعتقد ان تصنيف الجامعة ومكانتها في الخارج تستحق اكثر مما تعطى”، مؤكدا أن “هذه العودة الحضورية الى مقاعد الدراسة في الجامعة اللبنانية في الحدت كما ارادها رئيس الجامعة بعد انقطاع دام سنتين واكثر بسبب الوباء او الازمة الاجتماعية وكذلك بسبب بعض الاضطرابات الادارية في الجامعة، ننظر اليها بكثير من التفاؤل”.

وتابع: “اليوم اطلعت عن كثب على وضع الجامعة اللبنانية التي يجب على الدولة والحكومة ومجلس النواب والجميع ان يحتضن الجامعة اللبنانية وخصوصا انها القاعدة الاساسية للتعليم العالي في لبنان وطلابها وطالباتها من كل لبنان. وهي تجمع في كل اختصاصاتها كل الطبقات وكل الفئات اللبنانية. الجامعة اللبنانية هي قاعدة وطنية بامتياز وعلينا نحن ان نفتش لنساعد رئيس الجامعة وعمداءها واساتذتها ومدربيها والموظفين والعاملين ليتمكنوا من القيام بهذا الحمل الجامعي الاساسي الكبير”.

وبدوره، أعلن بدران أنه جال “على السكن الجامعي الذي يعاني المشكلة الكبيرة التي نحاول حلها ليعود اليه الطلاب بالسرعة الممكنة” متمنيا على الحلبي أن “ينقل الصورة الايجابية للجامعة وفي الوقت نفسه ان تنقل حاجات الجامعة على كل المستويات اكان المستوى التشغيلي او التعليمي والاهم حاجات الاساتذة والموظفين والمدربين في الجامعة واتمنى من حضرتك كذلك دعم موازنة الجامعة والتي هي الاساس. ونعلم انكم لا تقصرون ونحن واجبنا ان نطالب بحقوق الطلاب والاساتذة والمدربين لتتمكن الجامعة الوطنية التي تضم اكبر عدد من طلاب لبنان، ان تستمر وتوصل رسالتها التربوية”.