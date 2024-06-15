وزير التربية هنأ بحلول العيد: الامتحانات الرسمية في موعدها

تقدّم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، لمناسبة حلول عيد الأضحى، من جميع مكونات الأسرة التربوية بأطيب التمنيات، مديرين وأساتذة ومعلمين ومتعلمين، ومن الأهالي، بدوام الصحة والتوفيق والنجاح في إنجاز عام دراسي كامل، ومكلل بالامتحانات الرسمية التي ستجرى في مواعيدها المحددة، مع تأكيد الأخذ في الاعتبار الظروف السائدة في البلاد وخصوصا في المناطق الحدودية.

وأعتبر أن “هذا العيد محطة لترسيخ الإيمان بالله، والتضحية من أجل أجيال لبنان التي تعتبر أمانة غالية بين أيدي المعلمين”.

وهنأهم جميعاً بنتيجة التعاون وبما تحقق للقطاع التربوي من إنجازات، و”آخرها ما حققناه أمس في مجلس الوزراء لجهة تأمين بدل الإنتاجية عن أشهر الصيف”، آملا أن “يكون العام الدراسي المقبل مرحلة للتجدد والتألق والإبداع” ، وتمنى لهم ولعائلاتهم عيدا مباركا مفعما بالمحبة والتسامح.