وزير التربية: وضعنا ورشة تطوير البرامج على نار حامية

لفت وزير التربية “عباس الحلبي” الى ” اننا وضعنا ورشة تطوير البرامج على نار حامية، وبدأنا العمل وتقدمنا خطوات إلى الأمام فيها، وصلنا إلى الإطار الوطني للمناهج الجديدة، التي تكون الإطار والنتيجة العالية، لما يمكن تصوره لإدخال معارف جديدة في التعليم، لنمكن تلامذتنا من مواكبة الحداثة منذ نعومة اظافرهم، في مراحل متطورة”

كلام الحلبي جاء خلال جولته في مدارس إقليم الخروب، في حضور النائب بلال عبد الله، حيث قال إنّ “المركز التربوي بالتعاون مع الوزارة يضع الأسس لتحديث كل هذه المعارف، ولدي أمل كبير إننا في شهر شباط 2023 نستطيع القيام بأول تجارب عملية على عدد معين من المدارس، ونقيم مقدار هذه التجربة على ضوء تجاوب التلاميذ والهيئات التعليمية.

واعتبر أنّ المدرسة والتربية والتعليم في لبنان تكاد تكون الميزة التفاضلية الوحيدة الباقية بعد انهيار جميع القطاعات في لبنان، قائلا: “ليس هدفنا من وراء مسؤوليتنا في وزارة التربية إلا تعزيز القطاع التربوي في لبنان”.

أما في ما خص الهيئات التعليمية والعاملين، فقال الحلبي: “المعروف أن المدارس تلقت في صناديقها أموالا، ولكن هناك مشكلة في السحب، وتوزعت الحوافز، وهناك مدارس لم تصلها، اما المساعدة التي أقريتها 180 دولارا، تكاد تكون كاملة باستثناء عدد يسير لاخطاء تقنية تمت معالجتها، كما أن كميات من الكتب تم توزيعها ولكن التأخير حصل من قبل اليونيسيف في توزيعهم”.

وأضاف : “لقد أخذت نقابات معلمي الابتدائي والمهني والثانوي لزيارة وزير المالية، حتى لا يفسر، أن وزير التربية لا يلاحق هذه القضايا، وقد وعدنا أنه في الأيام العشر الأوائل من شهر أيار ستصرف المنحة، وحتى اليوم لم يحصل شيء، ولكننا في مجلس الوزراء سنثير هذا الامر، لأنه لا يمكننا ترك العاملين في القطاع العام يعانون” .