وزير التربية يتراجع عن دفع الـ 5 دولارات لأفراد الهيئة التعليمية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، سحب اقتراحه القاضي بدفع الخمسة دولارات عن كل يوم حضور لأفراد الهيئة التعليمية، بغية دعم الإنتاجية، وتمكينهم من تحمل التراجع المستمر لقيمة العملة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي.

وأكد الوزير أنه لم يدر في خلده مطلقا أن يتم اعتبار مسعاه سببا لجرح كرامات أفراد الهيئة التعليمية، إذ أنه يقدر تضحياتهم عاليا جدا، ويعتبرهم عصب استمرارية التعليم.

وأشار الوزير إلى أن الأساتذة والمعلمين عبروا عن رفضهم القيمة المتوافرة، بالإضرابات والتظاهرات والتوقف عن التدريس والتصريحات والمواقف الحادة، لافتا إلى أن كرامات المعلمين على المستويات كافة موضع عنايته واحترامه.

وكشف أنه سوف يتابع مساعيه مع الجهات المعنية في الداخل والخارج بغية الحصول على دعم أفضل، مشيراً إلى أنه سوف يصطحب معه رؤساء الروابط إلى رئاسة الحكومة للقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي وعرض مطالبهم، كما سيكون هناك لقاء للرئيس ميقاتي مع نقيب المعلمين الاستاذ نعمه محفوض لعرض مطالب معلمي المدارس الخاصة.