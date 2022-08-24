الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
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وزير التربية يتوعد أي مدرسة تقوم بهذا الإجراء!

منذ 44 دقيقة
وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

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أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، “أننا قبلنا سابقا، مع المدارس الخاصة بانشاء صندوق لتغطية الكلفة التشغيلية، ولكن يمنع على المدارس طرد اي تلميذ بسبب عدم قدرة الاهل على دفع المبلغ المحدد بالدولار، وعلى المدارس اعفاء ابناء كل العاملين بالقطاع العام من دفع اي مبلغ بالدولار”.

ولفت، خلال اجتماع مع اتحاد المؤسسات التربوية، إلى أنه “على المدارس ادراج كل المساعدات التي تتلقاها من اي مصدر خارجي او داخلي، داخل ميزانيتها، وادراج المساعدات المالية للاساتذة داخل موازنة المدرسة، وعدم تجاوز نفقات التطوير في المدارس نسبة 100% من ميزانية العام 2019-2020″، مشيرًا إلى أنه “في حال مخالفة اي مدرسة، لدينا ادوات قانونية لاخذ اقصى العقوبات بحقها”.

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