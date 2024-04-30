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وزير التربية يحسم قراره بشأن امتحانات الشهادة الثانوية والبروفيه

منذ ساعتين
وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

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أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في مؤتمر صحفي حول الامتحانات الرسمية، أنّ “قرار اجراء الامتحانات وتحديد طبيعتها يعود لوزارة التربية حصرًا”، موضحًا أنّ “موضوع الامتحانات ليس موضوعًا سياسيًا بل يتم اتخاذ القرار بشأنها تربويًا”.

وأوضح بشأن الوضع في الجنوب، أنّ “اجراء امتحانين مختلفين للشهادة نفسها سيضر بالشهادة وسيقلّل الثقة بها”، مشيرًا إلى أنّه “انطلاقًا من اللقاءات، خلصنا إلى أننا بحاجة إلى ادخال بعض التعديلات على الامتحانات حرصًا على الشهادة الرسمية”.

وأعلن الحلبي “قررنا الإبقاء على اجراء امتحانات موحّدة لكل تلامذة لبنان، وعدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق وعدم التسبب بتمييز”، كما كشف “أننا اتخذنا القرار بعدم إجراء الامتحان الموحّد للشهادة المتوسطة- البروفيه واعتماد العلامات المدرسية”.

كما أعلن عن “الغاء الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني لشهادات التكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية”.

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