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وزير التربية يطمئن: سنكون أمام عام دراسي "طبيعي"

منذ 43 دقيقة
الوزير عباس الحلبي

الوزير عباس الحلبي

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أمل وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي الدخول الى العام الدراسي الجديد بشكل طبيعي، قائلا: “التجاوب من الهئبة التعليمية يشجعنا كي نقول اننا امام عام دراسي طبيعي وسنؤمّن للتلامذة هذا العام سنة دراسية أفضل من سابقتها”.

واضاف للـLBC: “نحاول تأمين سلة عطاءات للاساتذة لتخفيف تداعيات الازمة عليهم وجزء منها من خلال الموازنة التي اقرت وهناك وعود من الجهات المانحة، ونعمل مع وزارة المال على دفع كافة المستحقات المتأخرة للاساتذة”. أما بالنسبة لتأمين المستلزمات في المدارس، لفت الى انهم تمكنوا من تأمين مبلغ يسهل تغطية الحاجيات والمستلزمات.

أما عن تسجيل النازحين والاجانب، قال الحلبي: “يوم غذ سنفتح باب التسجيل للنازحين السوريين وغير اللبنانيين، في مدرسة بعد الظهر، ونريد أن يتعلم كافة التلامذة على الاراضي اللبنانية”.

وعن الطلاب من ذوي الحاجات الخاصة، أوضح أن المدارس الرسمية كافة ستفتح ابوابها ومستمرون بالتسجيل ونطمح أن تصبح كافة المدارس الرسمية مدموجة أي متلائمة للتلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة”.

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