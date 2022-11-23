الأربعاء 29 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 23 نوفمبر 2022 |
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وزير التربية يعلن عن "طائف تربوي جديد"

منذ 6 دقائق
الوزير عباس الحلبي

الوزير عباس الحلبي

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي “موافقة الهيئة الوطنية العليا للمناهج، على الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ماقبل الجامعي”.

وبارك للبنانيين جميعًا، في بيان، “هذا العرس الوطني بإقرار هذه الوثيقة مع التعديلات والاقتراحات التي تم إبداؤها في شأنها”، واعتبر أنها بمثابة “طائف تربوي جديد يجمع اللبنانيين على تنوعهم من خلال التربية”.

وشكر المركز التربوي للبحوث والإنماء ورئيسته البروفسورة هيام إسحق وجميع الشركاء على “هذا الإنجاز الذي يفتح الباب أمام انطلاق ورشة وضع المناهج المبنية على هذا الإطار الوطني ، ومن ثم تأليف الكتب الورقية والرقمية، والانتقال إلى العصر الرقمي”.

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