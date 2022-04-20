وزير التربية يوقّع لوائح الحوافز “90 دولارًا” لـ 14 ألف أستاذ في الملاك

كشف وزير التربية “عباس الحلبي” أنه وقّع اليوم لوائح الحوافز أي التسعين دولارا لنحو 14000 أستاذ في الملاك وتم تسجيلها في مصرف لبنان، مشيرا الى انه سيوقع اليوم أيضا لوائح المتعاقدين والعاملين في المدارس لكي يتم تسجيلها غدا صباحا في مصرف لبنان، لتأخذ طريقها إلى المصارف.

كلام الحلبي جاء خلال اجتماعه مع رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة حسين جواد، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر، حيث أوضح أنّ “المعنيين في الوزارة بموضوع الحوافز يتابعون الشكاوى المتعلقة بالأساتذة الذين لم يقبضوا الحوافز او تأخر قبضها”، مشيرا في ما يتعلق بالمساعدة الإجتماعية وبدل النقل إلى أنه سوف يتابعها غدا في مجلس الوزراء ومع الوزراء المعنيين.

أمّا في موضوع تعويضات وحوافز أساتذة المواد الإجرائية، فكشف ان “مسألتهم تم حلها، وسوف يتم نقل معاملاتهم غدا من المالية إلى مصرف لبنان”.

كما كشف أنه يتابع حقوق الأساتذة المستعان بهم للتدريس في دوام بعد الظهر مع الجهات المانحة، لافتًا إلى أنه كلف المدير العام للتربية تفعيل وتنشيط اللجنة المكلفة إجراء المقابلات مع المرشحين لتولي إدارات المدارس الرسمية الشاغرة.

هذا وشدد على “ضرورة تنفيذ 104 أيام تدريس فعلي في المدارس”، وأجرى اتصالا برئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا لمتابعة تسليم الكتب المدرسية للمدارس التي لم تتسلمها بعد. كما تحدث عن “مخاطبة مصرف لبنان لرفع سقف السحوبات لصناديق المدارس”، مشيرا إلى “متابعة موضوع تأمين التعويضات للأساتذة المتخصصين في المدارس الدامجة”.