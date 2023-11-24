وزير التربية يُعدّل مواعيد امتحانات الكولوكيوم 2023 - الدورة الثانية

أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، قرارًا بتعديل امتحانات الكولوكيوم 2023 – الدورة الثانية، جاء فيه:
“قرار رقم 1030/م/2023، تعديل القرار رقم 955/م/2023 تاريخ 15/11/2023
(تعديل القرار رقم 662/م/2023 تاريخ 24/8/2023 حول تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 – الدورة الثانية)
إن وزير التربية والتعليم العالي، وبناءً على اقتراح المدير العام للتعليم العالي بالتكليف، قرر ما يأتي:
المادة الأولى: تُعدّل في المادة الأولى من القرار رقم 955/م/2023 تاريخ 15/11/2023 حول مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 – الدورة الثانية لبعض الاختصاصات لتصبح كالآتي:
اليوم التاريخ الساعة الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات،
الثلاثاء 28/11/2023 11 ق.ظ العلاج الفيزيائي خطي وشفهي مبنى كلية الصحة العامة، الجامعة اللبنانية – الحدت
الأطراف الاصطناعية خطي وشفهي
الثلاثاء 12/12/2023 11 ق.ظ طب الأسنان خطي مبنى كلية طب الأسنان الجامعة اللبنانية – الحدت
السبت 16/12/2023 9 ق.ظ طب الأسنان شفهي وعملي مبنى كلية طب الأسنان الجامعة اللبنانية – الحدت
بدلًا من
اليوم التاريخ الساعة الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات،
السبت 25/11/2023 11 ق.ظ الأطراف الاصطناعية خطي وشفهي مبنى كلية الصحة العامة الجامعة اللبنانية – الحدت
العلاج الفيزيائي خطي وشفهي
الثلاثاء 28/11/2023 11 ق.ظ طـب الأسنـان خطي مبنى كلية طب الأسنان الجامعة اللبنانية – الحدت
السبت 2/12/2023 9 ق.ظ طـب الأسنـان شفهي وعملي مبنى كلية طب الأسنان الجامعة اللبنانية – الحدت.
والباقي من دون تعديل.
المادة الثانية: يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.