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وزير التربية يُعدّل مواعيد امتحانات الكولوكيوم 2023 - الدورة الثانية

منذ 31 دقيقة
وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

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أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، قرارًا بتعديل امتحانات الكولوكيوم 2023 – الدورة الثانية، جاء فيه:

“قرار رقم 1030/م/2023، تعديل القرار رقم 955/م/2023 تاريخ 15/11/2023
(تعديل القرار رقم 662/م/2023 تاريخ 24/8/2023 حول تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 – الدورة الثانية)

إن وزير التربية والتعليم العالي، وبناءً على اقتراح المدير العام للتعليم العالي بالتكليف، قرر ما يأتي:

المادة الأولى: تُعدّل في المادة الأولى من القرار رقم 955/م/2023 تاريخ 15/11/2023 حول مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 – الدورة الثانية لبعض الاختصاصات لتصبح كالآتي:

اليوم التاريخ الساعة الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات،

الثلاثاء 28/11/2023 11 ق.ظ العلاج الفيزيائي خطي وشفهي مبنى كلية الصحة العامة، الجامعة اللبنانية – الحدت
الأطراف الاصطناعية خطي وشفهي
الثلاثاء 12/12/2023 11 ق.ظ طب الأسنان خطي مبنى كلية طب الأسنان الجامعة اللبنانية – الحدت
السبت 16/12/2023 9 ق.ظ طب الأسنان شفهي وعملي مبنى كلية طب الأسنان الجامعة اللبنانية – الحدت

بدلًا من

اليوم التاريخ الساعة الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات،
السبت 25/11/2023 11 ق.ظ الأطراف الاصطناعية خطي وشفهي مبنى كلية الصحة العامة الجامعة اللبنانية – الحدت
العلاج الفيزيائي خطي وشفهي
الثلاثاء 28/11/2023 11 ق.ظ طـب الأسنـان خطي مبنى كلية طب الأسنان الجامعة اللبنانية – الحدت
السبت 2/12/2023 9 ق.ظ طـب الأسنـان شفهي وعملي مبنى كلية طب الأسنان الجامعة اللبنانية – الحدت.

والباقي من دون تعديل.

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.

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