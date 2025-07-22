الثلاثاء 27 محرم 1447 ﻫ - 22 يوليو 2025 |
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وزير الثقافة استقبل وفد أهالي ضحايا تفجير المرفأ.. وهذا ما تم بحثه

منذ 57 دقيقة
وزير الثقافة غسان سلامة

وزير الثقافة غسان سلامة

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استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع وفدًا من أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت برفقة وفد من حملة “الشاهد الصامت”، مقرر عن مكتب الإدعاء ومندوبين عن أهالي الضحايا، إضافةً الى مجموعة من المهندسين وجمعيات تُعنى بحماية التراث والمنشآت الثقافية بحضور المستشار المعمار جاد تابت.

وضمّ الوفد: سيسيل روكز، يحيى تمساح، ناهدة خليل، مارانا فضوليان، شكري حداد، بول نجار، ادوارد بيطار، وناتالي شاهين.

وتناول اللقاء أثر فاجعة تفجير المرفأ وأحقيّة أهالي الضحايا في تبيان الحقيقة ومحاسبة من ساهم في ارتكاب هذه الجريمة وذلك بانتظار القرار القضائي النهائي.

وطرح الوفد مطلبه في موضوع جعل إهراءات مرفأ بيروت معلمًا تذكاريًا كشاهد على جريمة انفجار المرفأ بغض النظر عما سيصدر من قرارات قضائية.

بدوره لفت الوزير سلامة الى أن “متابعته لهذا الموضوع متواصلة منذ فترة غير قصيرة مع كل المعنيين والمسؤولين واتصالاته مكثفة مع المختصين والخبراء في الشان الثقافي للاطلاع على التقارير المتعلقة بوضع الاهراءات”، آملاً آن “يتم التوصل الى النتيجة المرجوة قبل ال 4 من الشهر المقبل والتي تصادف الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ”.

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