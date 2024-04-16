وزير الثقافة بحث مع وفد جمعية متحف "علم الفلك" في إنشاء متحف في طرابلس

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في القصر البلدي الميناء – طرابلس، بحضور رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو المحامي شوقي ساسين، وفدا من جمعية متحف علم الفلك LEBANESE PLANETARIUM ضم رئيس الجمعية المهندس عبد الحميد مسيكة والاعضاء: المستشارة بشرى بغدادي عدره والدكتورين وسيم ناغي وفضل زيادة.

وتناول اللقاء البحث في عدد من الشؤون الثقافية التى تهم مدينة طرابلس، وكانت مناسبة شكر فيها الوفد لوزير الثقافة “حضوره الدائم ورعايته النشاطات الثقافية في المدينة مما أثلج قلوب جميع ابناء طرابلس” .

وتخلل اللقاء التطرق الى موضوع تأسيس الجمعية وأهدافها ومنها مشروع انشاء متحف لعلوم الفلكPLANETARIUM ، ثم عرض الوفد لوزير الثقافة تفاصيل المشروع الذي يهدف الى اطلاع الطلاب في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية على حركة الفلك والنجوم وعلوم الفيزياء المتعلقة بهذه المواضيع مثل الكتلة والحركة، السرعة، الضوء، الجاذبية وغيرها من المواضيع التي تهم الطلاب، إضافة الى الباحثين والاكاديميين والمهتمين، مع التمني بأن يكون مقر المتحف داخل معرض رشيد كرامي الدولي .

وقد رحب المرتضى بمشروع المتحف الذي من شأنه ان “يلعب دورا فاعلا في ترويج ثقافة علم الفلك والتعرف على العلماء الاوئل لا سيما العرب منهم الذين وضعوا أبحاثهم ونظرياتهم الفلكية الاولى في العالم، والتي استفاد منها الباحثون والعلماء في أوروبا وأكملوا هذا العلم للوصول الى الفضاء”، معتبرا ان “وجود المتحف في معرض رشيد كرامي الدولي يساهم في تفعيل دور المعرض على الصعيد الوطني”، مشددا على “ضرورة مراعاة كل الجوانب التقنية والقانونية والمالية في مراحل انشائه”.