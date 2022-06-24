وزير الثقافة عن إقفال مسرح دوار الشمس... كارثة!

غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه عبر “توتير”: “مسرح دوار الشمس ليس مسرحا فقط، إنه متنفس لا سيما لطلاب العلوم المسرحية في الجامعات ومكان تمارينهم وفيه يعرضون مع بداية شهر تموز، مشاريع ديبلوماتهم لتقييمها وتقرير مصيرهم الدراسي بالاستناد اليها… اقفاله سوف يتسبب بكارثة! حتما سوف نعمل على تجنبها نحن وسعادة المحافظ”.

وكان أثار الممثل فادي ابي سمرا في صفحته في “فايسبوك” قضية تتعلق بإقدام بلدية بيروت على ختم مولد مسرح “دوار الشمس” بالشمع الأحمر تحت ذريعة انه غير مطابق للمواصفات البيئية. وقال أبي سمرا إن “الحي في بدارو جنب مسرح دوار الشمس كلو مولدات كهربائية، لكن بلدية بيروت لم تختم بالشمع الأحمر الا مولد المسرح”! ودعا الى أوسع حملة تضامن وتبرعات لمنع إغلاق المسرح. وقال: بلدية بيروت الموقرة لا تستطيع تأمين أي شيء، لكنها تستطيع أن تقفل مسرح دوار الشمس!”

وتفاعلت القضية على صفحات الفايسبوك.

وأصدر مجلس ادارة نقابة الممثلين في لبنان بياناً جاء فيه:

“مع ظلام طرقات بيروت ومنازلها، وطرق الأحياء المحفرة المليئة بالنفايات.

وفقدان الأمن الغذائي والصحي والأجتماعي وانعدام وجود أي نظام لساكني هذه العاصمة الثقافية العالمية… لم تجد بلدية بيروت مخالفات إلا مولد كهرباء مسرح دوار الشمس.. المسرح الذي ما زال ينير عقول اللبنانيين بما يقدم على خشبته من أنشطة وفعاليات فنية وثقافية… قرر جهلاء بلدية بيروت إقفال هذا المنبر ونشر الظلام الثقافي إضافة الى ظلام التقنين. إن نقابة الممثلين في لبنان تستنكر أشد استنكار هذا العمل البربري وتعلن تضامنها مع إدارة مسرح دوار الشمس ولن تسكت أو تستكين لهذه المجزرة بحق الفنانين والثقافة في لبنان”.