وزير الثقافة غسان سلامة يلتقي سفيرة النروج لتعزيز التعاون الثقافي

استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه بالمكتبة الوطنية – الصنائع، سفيرة النروج في لبنان هيلدي هارالستاد، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثقافي الثنائي بين البلدين.

وقالت السفيرة هارالستاد بعد اللقاء: “تشرفت بلقاء وزير الثقافة وأجرينا نقاشًا مثمرًا حول التطورات في البلاد والمشاريع الثقافية التي أطلقها الوزير سلامة، إضافة إلى التعاون بين بلدينا وكيف يمكن للنروج تقديم مزيد من الدعم في المرحلة المقبلة”.

وأضافت السفيرة: “النروج تدعم بالفعل عدة مشاريع ثقافية في لبنان، خصوصًا في قطاع الموسيقى ومجالات أخرى، لكننا ناقشنا إمكانية توسيع الدعم مستقبلاً، ضمن حوار قائم بيننا لتعزيز الشراكة الثقافية”.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتقوية العلاقات الثقافية بين لبنان والنروج، وتعزيز المشاريع التي تساهم في إثراء الحياة الثقافية والفنية اللبنانية.