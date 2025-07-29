وزير الثقافة: لا سوابق رسمية لإعلان الحداد أو تنكيس الأعلام عند رحيل فنان

رأى وزير الثقافة غسان سلامة أن “الراحل زياد الرحباني كان ظاهرة استثنائية، وهو جزء لا يتجزّأ من السردية الرحبانية الغنيّة في كلّ العالم العربي والمشرق”.

وقال في حديث للـLBCI “:وزارة الثقافة رافقت أحوال زياد الرحباني الصحيّة، وحاولت نشله من صعوباته الصحية، وان الدولة قدمت واجب العزاء كما منحت وسام الارز من درجة كومندور لعائلته”.

واضاف: “تكريم الراحل زياد الرحباني لن يتوقّف فهذا المساء سنفتتح “ليلة المتاحف” في وزارة الثقافة بتحيّة له من المتحف الوطني، كما سيُفتتح مهرجان السينما في أيلول بيوم مخصّص لأعماله، ونبحث في تنظيم تكريم أوسع له خلال فصل الخريف”.

واكد ان وزارة الثقافة تضع نفسها بتصرّف ورثة الراحل زياد الرحباني كونهم أصحاب الحقوق الفكرية لأعماله، وإذا رغبوا في تخليد إرثه فلهم الحق الكامل وفي حال أوكلوا هذه المهمة إلى الدولة فإن الوزارة مستعدة وجاهزة لذلك برغبة كاملة وإمكانات متوفّرة.

وعن مطالبة جمهور الراحل بيوم حداد على روحه، علّق سلامة :المطالبة بيوم حداد تعكس محبة جمهوره وحماستهم، وهو أمر مشروع ومحترم، لكن لا سوابق رسمية لإعلان الحداد أو تنكيس الأعلام عند رحيل فنان إذ لم يحصل ذلك حتى مع رحيل كبار كوديع الصافي وصباح وأفهم الحماسة لكن يجب أن نتعامل مع الأمر بواقعية.