وزير الثقافة: لن نقاطع جلسات مجلس الوزراء

أكد وزير الثقافة محمد المرتضى أن “ما حصل في الجلسة الأخير ليس إشكالاً بالمعنى الحقيقي للإشكال لكنه كان غريباً لكل الحاضرين”.

كلام المرتضى جاء في مقابلة على قناة الجديد، وقال: “مشروع الموازنة “ببعده الأوسع” أعده فريق وزارة المال وكانوا يجاوبون على كل الأسئلة ونحن “لا نتملص” من هذه المهمة”، مشيرا الى ان “الإشكالية حصلت على أننا كنا بانتظار لوائح رسمية كلوائح السلع التي من المفترض أن تعفى من الضرائب فلا يمكن أن نأخذ موقفاً من الموازنة من دون هذه اللوائح”.

وفي السياق، رأى انه “لا يمكن القول ان مجلس الوزراء تبنّى الموازنة وهي لم تطرح على الوزراء بشكل كامل لا ورقياً ولا إلكترونياً”، وقال “لا نريد أن تنعدى على صلاحيات رئيس الحكومة لكنه لم يعين جلسات لمجلس الوزراء إلا بعد بيان الثنائي الوطني وهذا يعني موافقته عليه”، مؤكدا عدم مقاطعة جلسات مجلس الوزراء والمشاركة بما يتوافق مع بيان الثنائي الشيعي وانه وسيزور الرئيس ميقاتي موفدين عن الثنائي لبحث الملف”.

وأضاف المرتضى: “سيكون هناك حجب لإمضاء رئيس المال عن التعيينات “بطبيعة الحال” لأنه لم يجر التصويت عليها “وما حدا بسوقنا”.