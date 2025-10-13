الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
وزير الثقافة يلتقي السفير العراقي لتعزيز التعاون الثقافي والتراثي

منذ ساعتين
وزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة

غسان سلامة

استقبل وزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة، في مكتبه في المكتب الوطنية-الصنائع، السفير العراقي محمد رضا الحسيني في زيارة بروتوكولية، حيث تناول اللقاء المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في المجال الثقافي.

كما بحث الطرفان الرغبة في تسريع توقيع مذكرة التفاهم المبرمة عام 1999 بين وزارة الثقافة اللبنانية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتراث والآثار، بما يعكس التزام البلدين بتقوية الروابط الثقافية والتاريخية بينهما.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

