وزير الخارجية الأميركي: سندعم لبنان للتغلب على أزمته الاقتصادية

منذ ساعتين
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز

قال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو: “سندعم لبنان للتغلب على أزمته الاقتصادية، والحكومة اللبنانية تواصل معارضتها سياسات إيران”.

وأشار إلى أن “الرئيس السوري أحمد الشرع يعبر عن التزامه العمل مع الشركاء الدوليين”، معتبرا أن “استقرار سوريا يسهم في استقرار المنطقة كلها”.

من زاوية آخرى، استقبل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان.

وقال عون أمام الوفد: “محادثاتي مع وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو كانت ايجابية وطلبت مساعدة الولايات المتحدة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب لتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الدولية وتطبيق القرار ١٧٠١، ولمست تجاوباً في استمرار دعم الجيش المنتشر في كل لبنان لبسط سيادة الدولة على أراضيها”.

