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وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد نصر الله بالعربية!

منذ 5 ساعات
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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رد وزير خارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي لحزب الله تحت عنوان “الحلقة الثانية من الهدهد” لمناطق عسكرية واستخباراتية في الجولان السوري المحتل.

وفي حسابه على منصة “إكس”، توجه يسرائيل كاتس إلى أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله، وكتب باللغة العربية: “إذا لم تكف عن التهديد والعنف ولم تنسحب إلى ما رواء الليطاني فستعتبر مدمر لبنان”.

ونشر حزب الله مقطعا مصورا مدته حوالي 9 دقائق تحت عنوان “الهدهد حلقة 2″، يظهر مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقار قيادية ومعسكرات في الجولان السوري المحتل.

وتضمنت المشاهد التي وردت في الفيديو “قواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان العربي السوري المحتل عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية”، بحسب الإعلام الحربي للحزب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري أن التقديرات تشير إلى أن المشاهد التي بثها حزب الله التقطت قبل نحو شهرين.

وكان حزب الله نشر في يونيو/حزيران الماضي مقطعا مصورا مدته 9 دقائق يتضمن مسحا دقيقا لمناطق بشمال إسرائيل.

وظهرت في الفيديو مشاهد جوية لمدينة حيفا، منها لمجمع الصناعات العسكرية لشركة “رافائيل” ومنطقة ميناء حيفا التي تضم قاعدة حيفا العسكرية وميناء حيفا المدني ومحطة كهرباء حيفا ومطار حيفا وخزانات نفط ومنشآت بتروكيميائية، كما ظهر مبنى قيادة وحدة الغواصات وسفينة “ساعر 4.5” المخصصة للدعم اللوجستي وسفينة “ساعر 5”.

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