وزير الخارجية الإيراني: لن نسمح لإسرائيل بتحقيق هدفها في لبنان

أعلن وزير الخارجية الإيرانية بالإنابة علي باقري كني، ان “ننصح إسرائيل بعدم السقوط في بئر لبنان”.

وقال : “لن نسمح لإسرائيل بتحقيق هدفها في لبنان”.

وللمرة الاولى منذ بدء الحرب في الجنوب، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة جويّا في قضاء صور، مستهدفا مجموعة تنتمي إلى “حزب الله”.

وأكدت مصادر أمنية لوكالة “رويترز” أنّ الغارة على بلدة جويا أدّت إلى سقوط أربعة أشخاص، بينهم قائد ميداني بارز في “حزب الله”، مشيرة إلى ان الرجل المستهدَف هو “قائد حزب الله في المنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي وأن دوره لا يقل أهمية عن دور القيادي وسام الطويل الذي اغتيل في كانون الثاني”.

وعلى الاثر، نعى حزب الله القيادي طالب سامي عبد الله (أبو طالب) من بلدة عدشيت، ومحمد صبرا وعلي سليم صوفان الذين سقطوا في الغارة على جويا.

وفي آخر المستجدات تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما خلال دقائق معدودة وذلك بحسب ما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي انفجارات متتالية بسبب الاعتراضات الصاروخية في مناطق واسعة بالجليل الأعلى والأدنى.

هذا وكان إعلام “حزب الله” قد أكد عن إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل ، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن اندلاع حرائق في الشمال نتيجة سقوط الصواريخ من الجانب اللبناني.

وبحسب قناة “كان” العبرية التي أشارت انه وبعد اغتيال القيادي في حزب الله “أبو طالب”، تم إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه مستوطنات الشمال ، تم اعتراض بعضها وسقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة، حتى الآن لا أنباء عن إصابات.‎

وأشار موقع أخبار من الميدان العبري عن أنباء أولية عن اصابة مصنع ذات طابع حساس ربما يكون تابع لشركة التصنيع الجوي “رفاييل” بعد وابل من الصواريخ التي أطلقت من لبنان.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي عن رصد 90 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان ودفاعاتنا اعترضت عددا من القذائف بينما سقط بعضها في مواقع عدة ما أدى إلى اندلاع حرائق