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وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لإعادة ترميم مرفأ بيروت

7 - أكتوبر - 2021
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زار وزير الخارجية الإيرانية حسن أمير عبد اللهيان وزارة الجارجية اللبنانية وإلتقى الوزير عبدالله بو حبيب.

وبعد اللقاء، قال عبد اللهيان: “الشعبان اللبناني والإيراني جاهزان لإستئناف الرحلات الجوية بعد توقفها خلال فترة كورونا”.

اللهيان وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظريه اللبناني وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، اعلن أن ” الشركات الإيرانية مستعدة لبناء معملين للطاقة الكهربائية للبنان بقوة 1000 ميغاوات في 18 شهراً فقط “.

كما أكّد أن بلاده “على استعداد كامل لإعادة ترميم مرفأ بيروت في حال طلب الجانب اللبناني هذا الأمر”.

ولفت الى ان “مسافة جيدة قطعت حتى الآن في المحادثات الإيرانيّة السعوديّة”.

 

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