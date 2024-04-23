وزير الخارجية البحريني في زيارة خاطفة إلى لبنان

يصل الى بيروت الاحد المقبل وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني في زيارة خاطفة للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تندرج في اطار محاولة إحداث خرق في القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها البحرين في السادس عشر من ايار المقبل.

الوزير البحريني الذي يلتقي ميقاتي ونظيره عبدالله بو حبيب سيطرح معهما اهمية التوصل الى حل للازمتين العسكرية والسياسية في لبنان من خلال مسعى ديبلوماسي بحريني لإنجاح القمة.

وتكمن أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية في التنسيق مع واشنطن في ما يخص النزاع الدائر على الجبهة اللبنانية جنوبا.

ولفتت في هذا المجال المحادثة الهاتفية بشأن لبنان وغزة بين وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن رئيس الوزراء وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اذ بحث الرجلان التطورات في الشرق الأوسط والاتفاق على بذل الجهد لتجنب انتشار الصراع الإقليمي. وأعرب الوزير بلينكن عن تقديره لمساهمات البحرين في مجال الأمن البحري.

وتأتي استضافة البحرين للقمة العربية للمرة الأولى، وهو ما يكسب هذه الدورة منحى جديدا في العمل العربي – العربي والدفع بآليات جديدة، والإبقاء على تشاور وتنسيق مستمرين، وتغليب المصلحة العربية، واستثمار هذا الحدث لرسم مسارات تقود الى ازدهار المنطقة.