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وزير الخارجية التقى القناعي وتسلّم أوراق اعتماد السفير القطري

12 - أبريل - 2022
وزير الخارجية والسفير الكويتي

وزير الخارجية والسفير الكويتي

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب سفير دولة الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي الذي اكتفى بعد اللقاء بالتمنيات للبنان وشعبه بالازدهار والنجاح والاستقرار.

كما التقى بوحبيب وفدا برلمانيا بريطانيا وتم البحث بالوضع اللبناني والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وملف النزوح السوري.

كما تسلم بو حبيب أوراق اعتماد سفير دولة قطر الجديد ابراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وكان السفير الكويتي قد زار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وقدم للمفتي التهاني بشهر رمضان المبارك، وأكد “محبة الكويتيين للشعب اللبناني ووقوف دولة الكويت الى جانب لبنان في محنته”، متمنيا “أن يعم الاستقرار والازدهار في لبنان وان تحل أزماته”.

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