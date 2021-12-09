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وزير الخارجية السعودي: الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني

9 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2021 6:44 مساءً
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

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قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، أنه لا يوجد أزمة بين السعودية وبين لبنان.

وأضاف الوزير السعودي بأن الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني.

وتابع بن فرحان: “المهم أن نرى إصلاحات حقيقية”، وشدد على أنه ” يجب أن نرى أفعالا وليس أقوالا من الحكومة اللبنانية”.

وفي سياق آخر، أعرب الوزير السعودي عن أمله بأن تكون المحادثات النووية الحالية مثمرة وتحمي مصالح دول الخليج.

تصريحات وزير الخارجية السعودي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني، حيث تم توقيع 4 اتفاقيات مع البحرين.

يذكر أن المملكة السعودية استدعت سفيرها في لبنان، وطلبت من السفير اللبناني المغادرة، بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، أساء فيها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

 

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