وزير الخارجية السعودي: سندعم اللبنانيين في ما يقررون

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على أنه يعود للبنانيين أن يقرروا ما هو الأفضل لهم.

وأكد رداً على سؤال للـLBCI، أن السعودية وكل الدول العربية ستدعم اللبنانيين في ما يقررون، ضل لهم، متمنيا للبنان كل الخير.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية طرف فاعل على الساحة السياسية ولها دور مهم في العالم.

ولفت بن فرحان إلى أن سياسة السعودية الخارجية مبنية على دعم التنمية ورخاء الشعب السعودي والتنمية الاقتصادية هي مصدر سياساتنا الخارج.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد اكد في بيان له في وقت سابق على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.

ودعا البيان جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.